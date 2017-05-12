Военные США опубликовали видео перехвата своего разведчика российским Су-27

В сети появилась видеозапись перехвата американского разведывательного самолёта ЕР-3 Aries российским судном Су-27 у берегов Крыма. Военные США опубликовали запись на канале пресс-службы своих ВВС на Youtube.

Разведывательной технике удалось зафиксировать, как истребитель пронесся мимо воздушного судна американцев и качнул крыльями. Представители ведомства в описании сообщили, что Су-27 приблизился на 1,5 метра и пересек полетный маршрут ЕР-3. Пресс-служба подчеркнула, что считают подобные действия со стороны россиян "небезопасными".

Событие произошло 29 января на Черным морем. Представитель Госдепа Хизер Науэрт высказалась с обвинением в адрес России, которая, по её мнению, нарушила международное соглашение 1972 года е предотвращении инцидентов в пределах открытых вод.

Во вторник "Версия" публиковала позицию депутата Государственной Думы Дмитрия Белика. Он считает, что подобную разведывательную операцию заказало правительство Украины.