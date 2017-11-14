Захарова сравнила Уильямсона с Джеймсом Бондом

Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. В связи с его некомпетентностью, Пресс-секретарь МИД РФ сравнила его с Джеймсом Бондом.

Сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего интервью официально сообщила, что утверждения глава Минобороны Британии Гэвина Уильямсона о намерении России уничтожить ее инфраструктуру не соответствуют действительности.

Захарова отметила, что Уильямсон проявил себя с крайне непрофессиональной стороны, и, должно быть, намерен подражать Джеймсу Бонду.

Напомним, несколько ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон авторитетно заявил, что Российская Федерация готовится к атаке на объекты инфраструктуры Соединенного Королевства