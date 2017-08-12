За 9 лет в Москве построили 167 "народных гаражей"

31 января замглавы строительного департамента Москвы Павел Байкин объявил о завершении правительственной программы "Народный гараж". За 9 лет в её рамкам возвели 167 объектов.

По словам Павла Байкина, теперь в столице прибавилось в общей сложности более 50 тысяч мест для автомобилей. Он сообщил, что наилучшим результатом может похвастаться Юго-Западный и Юго-Восточный административные округа, в которых возвели 26 гаражей на 8686 машиномест и 24 - на 9541 соответственно. Однако наибольшую популярность "Народные гаражи" демонстрируют в Восточном и Центральном округах, где покупку оформили больше всего жителей. Объекты все ещё доступны для продажи на электронном аукционе открытого типа.

Павел Байкин рассказал, что машиноместа в количестве 23 тысячи построили благодаря инвестициям от 19 тысяч москвичей. Он также отметил, что теперь ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения" будет ликвидировано по случаю выполнения поставленной задачи.