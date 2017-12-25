Собчак предоставила ЦИК необходимые подписи избирателей

31 января Ксения Собчак предоставила Центральной избирательной комиссии подписи своих избирателей, которые необходимы для участия в выборах президента. Об этом сообщают журналисты с места события.

Кандидат от "Гражданская инициатива" привезла ЦИК 109 тысяч подписей, которые штабам удалось собрать в 56 регионах Российской Федерации, кроме Чечни, Севастополя и Крыма.

Документы доставили в учреждение, поместив в 24 прозрачные пластиковые коробки с наклейками "Собчак 2018". Ксения Собчак подчеркнула, что каждая подпись проверена и верифицирована. Она отметила прозрачность этой процедуры, ведь на мероприятии присутствовали наблюдатели от независимых организаций и даже представители других потенциальных кандидатов.

Прием документов и мандатов с подписями продлится до 18 часов по московскому времени. От желающих участвовать в предвыборной гонке требуется не менее 100 и не более 105 тысяч избирательских голосов в свою поддержку.