В Москве завершилась выставка проектов для пяти реновационных площадок

30 января завершилась в Москве выставка проектов для пяти экспериментальных площадок, согласно системе реновации. Об этом в среду объявили на сайте столичного мэра.

Пресс-служба сообщила, что мероприятие начало работать с 23 ноября. За это время его посетителями стали примерно 8 тысяч человек. Победителей проведенного конкурса на лучший проект жюри объявит до конца апреля после тщательного изучения представленных работ.

По словам главного московского архитектора Сергея Кузнецова, с момента открытия в книгах отзывов и предложений появилось более 500 различных записей. Их обработают и будут учитывать в процессе определения победителей. Сергей Кузнецов отметил, что москвичи имели возможность задать вопросы создателями проектов, которые проводили презентации своих концептов и обсуждали их в публичном формате.