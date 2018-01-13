Звезда порнофильмов Сторми Дэниэлс опровергла слухи о сексе с Трампом

Звезда порнофильмов Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, опровергла слухи о том, что занималась сексом с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Информационное агентство Bloomberg сообщает о заявлении популярной звезды порнофильмов Стефани Клиффорд. Накануне она публично сказала, что никогда не имела интимных отношений с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Такие слухи недавно разошлись по всему Западу, ведь ими пестрили заголовки многих авторитетных изданий. Согласно им, 12 лет назад, когда президент еще не занимал свой пост, однако уже состоял в браке со своей супругой Меланией Трамп, в одном из гостиничных номеров он переспал с Клиффорд.

В своих статьях многие упоминали тот факт, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде за молчание порядка ста тысяч долларов, однако он так и остался недоказанным. Тем не менее, она упорно стоит на своем, заявляя, что никакой связи не было.