Сегодня депутаты выбирали еще одного последнего члена парламента для сотрудничества на постоянной основе. Его заработная плата будет составлять один миллион рублей.

Изначально кандидатов наи эту должность было двое Дмитрий Горбунов от партии КПРФ т Алексей Ложкин от партии ЛДПР. Но за Алексея Ложкина отдало свои голоса большинство, также среди них оказался депутат от "Единой России" Сергей Дроздов и представитель "Справедливой России" Владимир Гуселетов.

Второй кандидат эт этой должности сразу отказался. Он считает, что ситуация в городе не простая , и необходимо подумать об экономике. И по этому тратить миллион, а имеенос только нужно на заработную плату депутата на постоянной основе, неразумно.

Он также призвал коллегу Ложкина следовать его примеру. Но отмечается, что Алесей Ложкин считает иначе. Он уверен, что своим сотрудничеством ему удастся оправдать затраты Омска. И отказываться от предложенной должности он не захотел.

Ранее стало известно, что Бурков раскритиковал главу омского Минимущества за «потерю» федеральных денег.