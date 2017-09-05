Собянин осмотрел строительство участка Северо-Восточной хорды

31 января Сергей Собянин осмотрел в Москве строительные площадки на участке Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Комментарии мэра передают столичные СМИ.

Городской глава рассказал, что "большая стройка" продолжается, однако процесс завершен уже на 75%. Сейчас строители уже возвели большую часть эстакад, мостов, подземных переходов и прочих конструкций. По словам Сергея Собянина, конкретно этот участок трудный и имеет большое значение для транспортной системы Москвы. Он должен соединить трассу М-11 между Москвой и Петербургом с Дмитровским шоссе, а также с Большой Академической улицей и Северо-Западной хордой. Мэр сообщил, что проблема столичных строек в сложностях переноса коммуникаций, выделения земли под объекты и сноса сооружений.

Генеральный директор подрядчика ПАО "Мостотрест" Владимир Власов заявил, что стройка продвигается успешно - согласно утвержденному графику. По контракту, работы должны завершиться в грядущем декабре.