Психолог Козлов передал ЦИК вместо подписей чистую бумагу

31 января психолог Михаил Козлов, желавший бороться за пост президента, принес в ЦИК вместо подписей пачки чистой бумаги. Об этом передают корреспонденты с места события.

Бизнес-тренер, выдвинутый в кандидаты от Партии социальной защиты, заявил, что берет на себя ответственность за провал кампании, как учит этому других на тренингах. Он преподнес сотрудникам ведомства пять коробок с листами, украшенных обертками, алыми лентами и бантами. Михаил Козлов признался, что не проявил достаточно ответственности и не рассчитал силы, необходимые для предвыборной гонки. В частности, финансовые средства.

Несостоявшийся кандидат рассказал журналистам, что неделю назад Центризбирком позволил ему открыть повторно открыть избирательный счет. Однако Михаил Козлов не захотел тратить оставшиеся 50 тысяч рублей на сбор подписей. Он заметил на доске профсоюза объявление о нуждающейся в деньгах девочке Жанне Кулешовой и решил перевести всю сумму ей в помощь.