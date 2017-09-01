Песков прокомментировал драку Шевченко и Сванидзе в прямом радиоэфире

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал драку Максима Шевченко и Николая Сванидзе, которая произошла в прямом радиоэфире "Комсомольской правды". Его слова 31 января цитирует Telegram-канал Life Shot.

Дмитрию Пескову задали вопрос о том, будут ли журналистам вынесены замечания, как членам Совета по правам человека при Президенте РФ. В ответ на это глава президентской пресс-службы заявил, что не знает о возможных замечаниях.

Он также обратил на произошедшее внимание общественности, которая ранее раскритиковала сотрудников Министерства культуры. В январе ведомство отняло прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина", чем остались недовольны многие россияне. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные "мастодонты" просто не могут управлять своими эмоциями, относительно такого сложного вопроса, как влияние сталинизма.

Ранее "Версия" публиковала материал о том, что радиоведущий Максим Шевченко объяснил причины драки с Николаем Сванидзе.