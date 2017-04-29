Власти Москвы утвердили дизайн станций МЖД «Остафьево» и «Новохохловская»

Власти Москвы утвердили дизайн конструкций «Остафьево» и «Новохохловская» - новых станций МЖД. Об этом написали на портале столичного мэра и правительства.

Согласно решению Москомархитектуры, вестибюли построят двухэтажными в форме стеклянных параллелепипедов. Застеклить намерены фасады и надземные переходы. Пресс-служба отмечает, что к вестибюлям будут примыкать платформы современного образца с энергосберегающими светильниками, стеллами для навигации и лавочками.

"Новохохловскую" планируют открыть в текущем году и связать при помощи стеклянного перехода с одноименной станцией МЦК. Её пассажиропоток может составлять более 7 тысяч человек после часа пик. Открытие "Остафьево" запланировано на начало 2019 года на территории ТИНАО. По предварительным расчётам, через неё каждый день будут проходить более 10 тысяч пассажиров.