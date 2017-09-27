Зорькин переназначен Совфедом на пост главы Конституционного суда

Члены Совфеда переназначили Валерия Зорькина на пост председателя российского Конституционного суда. Такое решение было принято 31 января.

Валентина Матвиенко, спикер ведомства, считает: сенаторы сделали правильный выбор. По её словам, следующий шестилетний срок КС будет возглавлять честный и "достойный профессионал". Политик подчеркнула безупречный послужной список Валерия Зорькина и его авторитет среди профессионалов отрасли. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Путиным.

Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству уведомил, что Валерий Зорькин вступит в свои полномочия с 22 февраля. В заключении комитет добавил, что этот кандидат отвечает всем конституционным требованиям и подходит для выбранной должности.