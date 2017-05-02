Роскомнадзор уличил сетевых операторов в незаконной блокировке сайтов

Роскомнадзор обнаружили случаи незаконной блокировки сайтов в России сетевыми операторами. Об этом свидетельствуют письма, отправленные представительствами ведомства в различных регионах, полученные изданием РБК.

Управления в Мурманской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах отправили региональным операторам документы, в которых обратили внимание на законность деятельности ретейлера "М.Видео", а также сайтов "Альфа-Банка" и магазина ювелирных изделий Pandora. Сотрудники Роскомнадзора обратили внимание, что к указанным ресурсам нельзя ограничивать доступ, ибо они не занесены в Единый реестр запрещенной информации.

В пресс-службе российской надзорной структуры подтвердили, что Главный радиочастотный центр изучает деятельность операторов с целью выявить избыточную блокировку сайтов. Обнаружив нарушения, специалисты отправляют письмо, в котором уведомляют о некорректной работе. О подобных случаях нередко сообщают администраторы веб-ресурсов.