Правкомиссия поддержала проект Яровой о создании реестра детских лагерей

Правительственная комиссия по законопроектам поддержала проект о создании реестра детских лагерей, который предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом стало известно изданию VistaNews.

В октябре Ирина Яровая предоставила российскому парламенту поправки к закону "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". Законопроект предусматривает создание и наполнение публичного электронного списка учреждений - организаторов отдыха для детей. 19 января "Версия" написала, что депутаты Государственной думы одобрили его в первом чтении.

По словам вице-спикера, нововведения позволят повысить качество обслуживания и уровень безопасности таких заведений. Ведь помимо учета, профильные ведомства будут инспектировать их и регистрировать лишь те предприятия, которые подтвердили соответствие государственным стандартам.