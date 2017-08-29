В Германии назвали цифру, которая оценивает убытки от санкций против России

Председатель одного из комитетов экономики Германии назвал цифру, оценивающую объем убытков от санкций, которые были приняты Европейским союзом против России. По его словам, с 2014 и по сей год эта цифра достигла ста миллиардов евро.

В Германии рассказали, какую огромную сумму потеряли из бюджета страны в связи с тем, что на Россию были наложены определенные санкции, в частности, которые касались ее прав на международном рынке. По словам Вольфганга Бюхеле, который является представителем Восточного комитета экономики Германии, ущерб от них оценивается в стране суммой в сто миллиардов евро, исходя из данных, собранных с 2014 года сотрудниками Кильского университета.

Чиновник пояснил, что ранее существовала налаженная система товарооборота, однако принятые антироссийские санкции разрушили ее. После этого был нанесен удар по экономике практически всех стран, которые их поддержали. По мнению Бюхеле, конфликт не стоит таких последствий. Также он отметил, что пока в ЕС не идет речь о принятии других ограничительных мер, что дает надежду на налаживание ситуации.