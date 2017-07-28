Патрушев назвал недальновидным шагом США публикацию "кремлевского доклада"

Николай Патрушев, секретар Совета безопасности РФ, назвал публикацию "кремлевского доклада" недальновидным шагом со стороны США. Такое заявление он сделал в Алжире во время беседы с журналистами.

По мнению Николая Патрушева, такие действия американских властей существенно не повлияют на внешнюю политику России, однако возымеют отрицательный эфект на развитии двусторонних отношений между странами. Появление санкционных списков никак не может испортить международный имидж указанных там лиц и Российской Федерации в целом.

Николай Патрушев предполагает, что доклад Минфина призван обратить внимание американских граждан на мнимую заграничную угрозу, чтобы отвлечь их от внутренних проблем в США. Политик заметил, что этим целям способствует курс правительства, ориентированный на противодействие мнимой опасности со стороны России и Китая. За этим оно желает скрыть накопившиеся недостатки в экономике и социальной сфере, а также собственную неспособность решать такие задачи. Николай Патрушев отдельно заметил, что в США присутствует несогласованность между различными госструктурами.