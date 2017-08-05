Прокуратура Украины обвиняет в госизмене 18 экс-депутатов из Севастополя

Прокуратура Украины выдвинула обвинения в государственной измене 18 экс-депутатам Севастопольского горсовета. Об этом 30 января объявила Прокуратура Автономной Республики Крым.

По версии ведомства, бывшие чиновники оказывали содействие процессу вступления Крыма в состав Российской Федерации во время мартовских событий 2014 года. Теперь заочно составленные уголовные дела против крымчан направлены в судебную инстанцию.

В своем пресс-релизе представители Прокуратуры АРК не упомянули имен и должностей обвиняемых. Они лишь отметили, что эти политические деятели "поддержали решение" местного парламента о незаконном переходе Крымского полуострова под эгиду РФ. По украинскому законодательству фигурантов дел могут лишить свободы от 12 до 15 лет.