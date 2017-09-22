30 января Владимир Путин озвучил сверхзадачу для властей и населения России, которая заключается в рывке для страны. Такое заявление кандидат в президенты сделал во время встречи с доверенными лицами.

По мнению политического лидера, современная цель россиян в определении своего места среди мировых государств. При этом они должны осоздать состояние, в котором находится экономика, политика и социальная сфера страны. Президент отметил, что гражданам Российской Федерации необходимо понимать главные тренды развития мира, которые приведут страну к величию.

Владимир Путин утверждает, что качественный рывок в развитии получится сделать лишь выбрав правильные ориентиры на будущее. Он отметил, что в этом ключе главное внимание нужно уделить не наличию ядерного потенциала, а высокому уровню жизни. Политик подчеркнул, что в ближайшие году нужно добиться больших успехов, "инерция" которых позволит России уверенно развиваться даже в условиях непредвиденных обстоятельств и осложнений. Для этого стоит, прежде всего, устранить все помехи, способные затормозить государство. Такой сверхзадаче, как считает Владимир Путин, и должны быть подчинены все отрасли.