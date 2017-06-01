В Украине вице-премьер Кириленко призывает принять закон о государственном языке

30 января украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко призвал правительство принять закон, который закрепит единый государственный язык. Такую позицию он выразил через свой блог на сайте издания "Украинская правда".

По мнению политика, подобные меры необходимо принять в 100-летний юбилей Независимости, который он отсчитывает с Украинской Революции 1917-1921 годов. В тот период молодое государство было окружено внешними врагами. Вячеслав Кириленко утверждает, что к окончательному поражению в военном конфликте за самостоятельность привел недостаток национальной самоидентификации.

Чиновник считает, что в современной ситуации необходимо принять законопроект, который определит доминирующий статус украинского языка и отменит нормативно-правовой акт об основах языковой политики, принятый в 2012 году. Помимо этого, Вячеслав Кириленко требует на законодательном уровне пресечь "политические спекуляции" на чувствах верующих, полезных для РФ и защитить украинцев от манипуляций со стороны украинского телевидения.