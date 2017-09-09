Ростовский избирком заказала собственные стикеры для Telegram

В Ростовской области избирком заказала у дизайнеров собственные стикеры для мессенджера Telegram. Такая заявка появилась на официальном портале государственных закупок.

Согласно размещенной информации, начальная сумма контракта составляет 2,6 миллиона рублей. Заказчик требует, чтобы умельцы создали для него пак стикеров, состоящий из, как минимум, из 15 единиц, и интегрировать его в Telegram. Тематика должна быть посвящена процедуре голосования.

Помимо этого, избирательная комисся заказывает у потенциального изготовителя макет приглашения с графическими метками, чтобы привязать его к технологиям дополнительной реальности, ролик мотивационной направленности и порядка 45 тысяч блокнотов для россиян, отдающих свои голоса впервые.

В пресс-службе областной организации отметили, что подобными мерами желают привлечь избирателей к выборам. Согласно плану, каждый 18-летний ростовчанин получит именное пригласительное собщение. Его дополнят QR-кодом и ссылками на установки стикеров. Предложат также скачать приложение. Согласн подсчетам, на одного человека уйдет около 57 рублей.