В Москве "Мосинжпроект" работает над проектом развязки между Курским проспектом и ТТК

"Мосинжпроект" работает над проектом транспортной развязки между Курским проспектом и ТТК в Москве. Так столичный департамент строительства объявил в своем пресс-релизе 30 января.

Ведомство выбрало ООО "Институт Мосинжпроект" по результатам конкурса проектно-изыскательных работ. Она представила лучшее решение для строительства 6,4 километра дорог по двум путепроводам через пути МЖД Курского направления.

Проект также включает в себя возведение эстакады левопоротного съезда на Рязанском проспекте, мост через Нищенку по Новохохловской улице и двух подземных переходов для пешеходов длиной 30 и 50 метров. Предприятие предлагает в качестве оплаты за свои услуги 277,1 миллиона рублей. При этом сроки окончания разработки не должны превышать год после официального подписания контракта с правительством.