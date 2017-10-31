Медведев называет непопадание в "кремлевский список" поводом для увольнения

Дмитрий Медведев сообщил, что лица, не попавшие в "кремлевский список", имеют повод для увольнения. Такое заявление премьер-министр сделал во время пресс-конференции с главой бельгийского правительства.

Министерство финансов США обнародовало доклад с особым списком из 210 человек, которые могут попасть под американские санкции. Дмитрий Медведев, также попавший в него, прокомментировал, что отсутствие в нем имени может заставить должностное лицо уйти с поста. Он тут же добавил, что россиянам не стоит прибегать к подобным мерам.

По мнению премьер-министра, люди, отсутствующие в "кремлевском списке", смогут стать контактами, через которых российские власти смогут общаться с представителями США. Другой подобной возможности "не существует".