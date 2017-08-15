Владимир Путин запретил "снижать планку" зарплаты учителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время проведения встречи с доверенными лицами, сообщил о том, что нельзя «опускать планку» заработной платы педагогов, об этом проинформировали СМИ.

Во время встречи ректор МГУ Виктор Садовничий выступил с предложением продления майского указа главы государства от 2012 года. В то время как Путин отметил, что указ, который относится к учителям, подразумевает под собой то, что средний доход учителя школы должен быть не ниже заработной платы по региону.

Как заявил глава государства, что в целом поставленная задача была решена. То что чиновники должны реализовать, так это не допустить опускание планки, обеспечив при этом необходимое финансирование, чтобы не сползать вниз.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, отметил, что если где-то поставленная цель и не была реализована на 100 процентов, то в течении текущего года она будет окончательно завершена.