Штабы Навального начали закрываться после неудачных протестов 28 января

Штабы Навального начали закрываться, вскоре после неудачных акций протестов 28 января. Руководители организаций объявляют об этом в социальных сетях.

Спустя день о закрытии сообщила координатор Карина Усманова из Горячего Ключа Краснодарского края . В видеообращении на Youtube она выразила свое недовольство и разочарование прошедшими протестами. "Хватит," - подитожила Карина Усманова.

Во вторник сообщение о решении закрыть штаб поступило от координатора из Тосно Ленинградской области - Алексея Ермилова. Мужчина публично выразил благодарность участникам митинга и рассказал, что от получил от руководства исключительно критические отзывы по той причине, что демонстрацию в городе провели тихо и "без мяса". По мнению Алексея Ермилова, Алексей Навальный желает буквально подвести единомышленников под удары дубинок, чтобы потом иметь возможность рассказать в блоге о незаконных действиях властей.

Многие пользователи соцсетей прогнозируют, что в скором времени явление может принять большие масштабы.