В Шереметьево были задержаны представители Алексея Навального

В столичном аэропорту Шереметьево правоохранительными органами был задержан пресс-секретарь известного оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, а также пресс-секретарь кампании Навального Руслана Шаведдинова, сообщили в СМИ.

Ярмыш сообщил на своем аккаунте в twitter, что в здании аэропорта работника ФБК остановили работники таможни и произвели досмотр их личных вещей. После чего их отвели на личный осмотр, который был произведен при присутствии понятых. При выходе из здания воздушной гавани, активисты были задержаны сотрудниками полиции и посажены в микроавтобус. Ярмыш высказала предположение, что их намерены отвезти в Тверское ОВД.

Напомним, что ранее Мосгорсуд признал законным удовлетворение иска, согласно, которому скандально известный политик Алексей Навальный обязан удалить статью в которой шла речь о награждении Кремлем именными часами предпринимателя Сергея Михайлова.