Путин назвал "недружественным актом" составление "кремлевского списка"

Владимир Путин прокомментировал составление "кремлевского списка" и назвал его "недружественным актом" со стороны США. Слова президента цитирует Telegram-канал Life Shot.

Политический лидер России рассказал, что за каждым фигурантом и учреждением стоят граждане, коллективы рабочих и целые промышленные отрасли. Таким образом, по его его мнению, можно считать все 146 миллионов россиян занесенными в список.

Владимир Путин отметил, что не может понять истинный смысл подобного действия со стороны американцев. Он подчеркнул, что подобные меры демонстрируют недружелюбный настрой США. Политик также добавил: ему "обидно", что в "кремлевский список" не внесли его собственное имя.