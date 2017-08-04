27-28 января в Ростове на левом берегу Дона начали высаживать сосны честь 75-ой годовщины освобождения города от немецких нацистов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно официальным данным, в процессе участвовали представители Управления благоустройства совместно с работниками местного лесного хозяйства. Первая партия, посаженная на участке, насчитывает 20 хвойных деревьев. Все они крупносерные и вместе с корнем достигают 3,5 метров в высоту.

Ранее мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев отдал распоряжение высадить в зоне, по меньшей мере, 100 сосен. Власти планируют провести следующий этап до конца текущей недели. В ближайшее время ожидается новая поставка сажанцев.