Путин выразил Машкову благодарность за фильм "Движение вверх"

Владимир Путин выразил благодарность актеру Владимиру Машкову за участие в съемках фильма "Движение вверх". Беседа состоялась в рамках встречи кандидата в президенты с доверенными лицами.

Политический лидер обратился к знаменитости и поблагодарил его за роль в картине. Владимир Машков заявил, что не знал о намерении политика идти на сеанс. Владимир Путин отметил, что для просмотра ему не пришлось ходить на показ. Он иронично отметил, что является человеком современным и умеет пользоваться флешками. Действующий президент в своей речи сообщил, что работа позволила ему посмотреть работу целиком.

В свою очередь Владимир Машков поздравил присутствующих, как представитель сферы культуры и искусства, с началом работы. Он пожелал всем и Владимиру Путину, в частности, "движения вверх к победе".