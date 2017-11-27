Открытие диалога по вопросу Сирии в Сочи задерживается

30 января в Сочи было запланировано начало старта работы Конгресса касательно вопроса урегулирования национального сирийского диалога, который предусматривает участие представителей Дамаска и разнообразных групп сирийской оппозиции. Конгресс должен был начаться в 10 утра, но по ряду причин вовремя это сделать не удалось.

Замдиректора департамента информации и печати МИД Российской Федерации Артем Кожин, объяснил, что поводом для задержки старта форума послужили задержки ряда участников, а также наблюдателей. Как позже сообщил Кожин, были проблемы в Турецкой группой вооруженной оппозиции, которая выдвинула ряд новых условий для своего участия.

Отметим, что во время проведения диалога сторонами планируется обсуждение мирного урегулирования конфликта на территории Сирии. Как проинформировали представители форума, в Конгрессе национального диалога в Сирии в Сочи запланировано участие 1511 делегатов, из них 107 являются представителями внешней оппозиции.