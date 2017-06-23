"Левада-центр" исследовал отношение граждан России к суду над Улюкаевым

"Левада-центр" исследовал отношение граждан России к суду и приговору экс-министра экономики Алексея Улюкаева. Для этого 19-23 января социологи провели опрос.

44% россиян ознакомлены с ситуацией в общем, а 13% - тщательно следили за событиями. Последним задали уточняющие вопросы с целью определить мнение относительно принятого решения. 38% опрошенных ответили, что власти давили на организаторов судебного процесса для принятия обвинительного приговора, 27% - не согласны с таким утверждением, 35% - не смогли определиться.

Отдельно специалисты поинтересовались: у респондентов, требовал Алексей Улюкаев взятку у руководителя "Роснефти" или же его подставили в рамках борьбы за власть? 41% россиян считают осужденного коррупционером, 21% - жертвой политического противосстояния и 38% - затруднились ответить.

Сотрудник "Левада-центра" Денис Волков отметил, что результаты демонстрируют тот факт, что Алексей Улюкаев не стал для населения "антигероем". По его мнению, неоднозначность процесса заставила людей разделиться во мнениях.