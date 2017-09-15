Песков: Вашингтон назвал фигурантов "кремлевского списка" врагами США

Вашингтон фактически назвал людей, составляющих "кремлевский список", врагами США. Так 30 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава пресс-службы Кремля обратил внимание, что в начале доклада упомянут закон о противодействии врагам США. Такими теперь можно считать всех фигурантов списка. Дмитрий Песков отметил, что сложилась беспрецедентная ситуация. По его мнению, публикация такого документа с указанием "всего и вся" несет потенциальную угрозу для имиджа России, а также её предпринимателей, бизнеса и политического руководства.

Дмитрий Песков призвал не поддаваться эмоциям, которые могут навредить в условиях и без того агрессивной обстановки. Прежде всего необходимо проанализировать документ. На вопрос журналистов он ответил, что сам относится к своему нахождению в списке "индифферентно". Чиновник также добавил, что Владимир Путин должен оценить доклад во вторник в беседе с довереными лицами в Гостином дворе.