Власти Воронежа обещат благоустроить набравший больше всего "лайков" парк

Власти Воронежа обещают благоустроить городской парк, который наберет больше всего "лайков" от горожан. О начале эксперимента 29 января заявила Наталья Ветер, глава управления экологии.

По словам политика, управление ЖКХ проводит среди воронежцев опрос, в рамках которого необходимо выбрать из девяти зеленых территорий ту, которую необходимо облагородить в первую очередь. Результаты голосования объявят в марте. Желающие смогут указать свой выбор на бланках и поместить их в ящиках внутри многофункциональных центров предоставления госуслуг.

В списке указаны такие общественные зоны: парки "Южный", "Танаис", "Дельфин", "Орленок", строящийся литературный парк у Дворца детей и юношества, бульвары на улице Орджоникидзе, 3в, на улице Димитрова, 107д, Ессенинскую аллею и вторую очередь Центрального парка. Наталья Ветер отметила, что течение года правительство может благоустроить и другие территории, не указанные в перечне. По её словам, намерены улучшить состояние сквера перед главным корпусов ВГУ и "Комсомольского" на Кольцовской улице.