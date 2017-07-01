В Госдуме назвали цель проведения разведки США у Крыма

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик назвал цель проведения разведки самолетами США у берегов Крымского полуострова. Об этом он рассказал по время интервью.

По сведениям политика, американские разведчики исследуют скорость реагирования крымских комплексов ПВО. Он фиксируют скорость появления перехватчиков, станции дальнего обнаружения, рабочие частоты. Полученные сведения, как считает парламентарий, интересны прежде всего правительству Украины, которое их и заказало.

При этом воздушные суда США могут на законных основаниях пролетать в двух метрах от российской границы, ведь юридически - это международное воздушное пространство. Дмитрий Белик отмечает, что российским летчикам в этой ситуации приходится маневрами заставить пришельцев удалиться в "настоящую" нейтральную зону. По словам депутата, "обиды Пентагона" здесь роли не играют.

Ранее СМИ публиковали информации о том, что истребитель ВВС РФ СУ-27 перехватил американский самолет EP-3E Aries I, предназначенный для борьбы на радиоэлектронном уровне. В Госдепе считают происшествие нарушением международных договоренностей.