Путин дал обещание повысить социальные выплаты пенсионерам

Владимир Путин дал обещание гражданам повысить социальные выплаты для пенсионеров. Такое заявление президент России сделал 27 января.

Накануне выборов политический лидер утверждает, что пенсионеры не будут испытывать неудобств. Для достижение этой цели правительство запланировала ряд мер. Среди прочего Владимир Путин отметил, что уже в феврале уровень страховых пенсий после индексации поднимется выше уровня инфляции.

По словам президента, совсем скоро благосостояние людей на пенсии существенно улучшится. А 1 апреля власти намерены индексировать пенсионные выплаты, которые начисляются по возрасту. В современной ситуации можно прогнозировать дальнейший рост трудовых пенсий примерно на 500 рублей в год. Такими темпами в 2020 году они будут составлять около 15,5 тысяч рублей.