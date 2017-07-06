Глава МИД Италии посетит Украину и Россию с рабочим визитом

30 января Анджелино Альфано, министр иностранных дел Италии, посетит Украину и Россию с рабочим визитом по вопросам Приднестровья. Об этом он рассказал в своем интервью.

Глава итальянского МИД сообщил СМИ, что считает многообещающими переговоры по стабилизации конфликта в Преднестровье. В 2017 году дипломатам уже удалось достигнуть определенного прогресса. В этом процессе представители Украины и России конструктивно сотрудничают, что воодушевляет президента ОБСЕ.

В запланированной поездке Анджелино Альфано, как руководитель международной организации, намерен пообщаться с руководителем украинского МИД Павлом Климкиным и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее он принял решение назначить бывшего вице-президента Евпропейской комиссии Франко Фраттини специальным представителем ОБСЕ в Приднестровье. Он отметил, что компетенстность и опытность чиновника помогут определить следующие этапы переговоров, начиная с противоречий по номерным автомобильным знакам.