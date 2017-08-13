Пушков призвал не "идти навстречу Варшаве" в газовом вопросе

Член Совфеда Алексей Пушков утверждает, что России невыгодно "идти навстречу Варшаве" относительно газовых поставок. Такое заявление он разместил на своем аккаунте в Twitter.

Ранее польский руководитель Анджей Дуда сообщил о желании Польши приобретать газ из России на тех условиях, которыми пользуется Германия. В ответ на это российский сенатор опубликовал высказывание, что такими требованиями Польша может добиться лишь прекращения поставок.

Алексей Пушков отметил, что ему неважно, откуда поляки будут закупать топливо. В сообщении в социальной сети он предложил им везти газ "хоть из Африки". По мнению политика, Российской Федерации невыгодно идти на компромисс в этом вопросе. Ранее он уже критиковал позицию Анджея Дуды, называя её "странной".