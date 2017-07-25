Глава ВЦИОМ РФ рассказал о поднятии зарплаты представителям редких профессий

Глава росссийского ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что вскоре зарплату могут поднять представителям редких профессий. Об этом он заявил во время интервью.

По словам Валерия Федорова, специалисты особых квалификаций могут шантажировать правительство из-за своей востребованности. Так они могут пригрозить уходом в другое предприятие или эмиграцией в другое государство. Исследователь привел пример: копателя траншей, требующего улучшения оплаты, могут заменить на менее прихотливого работника. В частности, на мигранта. А вот к требованиям высококвалифицированного программиста работодатель вынужден прислушиваться, потому что поиск нового сотрудника, способного выполнить задачу на том же уровне - процесс более затратный.

Валерий Федоров призвал россиян, желающих лучшего благосостояния, повышать свою квалификацию. Обладателям уникальных навыков всегда будут платить достойно, невзирая на скачки экономики.