Путин заявил о необходимости роста реальных доходов и зарплат россиян

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, на котором сообщил о необходимости роста заработных плат и доходов жителей государства. Данные слова прозвучали с уст президента во время церемонии подписания трехстороннего подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Глава государства отметил, что конкурентоспособность частных предприятий и перспективы их будущего роста напрямую связаны с их возможностью создания перспективных условий для будущей самореализации сотрудников. Владимир Путин подчеркнул, что данные слова имеют отношение к государственным исполнительным органам, которые обеспечивают заработную плату граждан занятых в бюджетной сфере, так и работников трудоустроенных на коммерческих предприятиях, чьи условия самореализации напрямую влияют на конкурентоспособность компаний.

СМИ сообщили, что президент России во время подписания Генерального соглашения выделил то, что экономические достижения РФ являются результатом труда всех жителей государства, отметив при этом, что для работников нужно обеспечить условия для карьерного роста и их самореализации.