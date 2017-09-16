Соратника Навального Ляскина, суд арестовал на 15 суток

Ляскин на обозрение общественности опубликовал видео с Навальным, тем самым он призывал к активному участию в несогласованной акции, что и повлекло его арест на 15 суток. Николай Ляскин - соратник Навального.

Перовский суд Москвы обозначил его виновным в повторном пренебрежении правил проведения митинга. В качестве меры наказания ему назначили 15 суток админ ареста. Правоохранительными органами был задержан Ляскин прямо в маршрутном такси, путь которого лежал на улицу Тверскую, где и проходил митинг. Его доправили в ОВД "Измайлово", там на его имя составили протокол об админ нарушении. Так, Ляскин опубликовал в сети ссылку на видео с участием Навального. Такое действие было расценено как активный призыв на забастовку. Не только Ляскин получил протокол. На Сергея Бойко, начальника московского штаба Навального, было тоже наложено 15 суток админ ареста и ведущая новостей "Навальный Live" Елена Михайловская. Выплатила 1000 рублей штрафа, за неповиновение требованию правоохранительных органов. Прокуратура Москвы, предупреждала, что такие несанкционированные акции приведут к негативным последствиям. Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия о недопустимости нарушения закона, а также о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.