Минфин США обнародовало "кремлевский список" согласно новым санкциям

Министерство финансов США обнародовало "кремлевский список", составленный из лиц, которых коснулись новые санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В перечень американское правительство поместило 96 состоятельных предпринимателей, обладающих более 1 миллиардом долларов. В нем есть имена Алишера Усманова, Сулеймана Керимова, Романа Абрамовича, Евгения Касперского, Вагита Алеклерова, Наиля Маганова и других состоятельных бизнесменов из Российской Федерации.

Помимо этого, в "кремлевском списке" размещены 114 российских чиновников и руководителей государственных компаний. Например, Дмитрий Медведев, Атон Силуанов, Герман Греф, Игорь Сечин, Игорь Шувалов или Николай Токарев. Издание Bloomberg сообщает, что в докладе содержится секретное приложение, куда могли включить других россиян, не обладающих столь внушительными доходами и не занимающих должности в госструктурах. Отдельно поданые списки учреждений, государственная доля которых составляет более 25%, а доходы - более 2 миллиардов долларов.

Минфин пока размышляет над последствиями санкционных мер, применимым к указанным в докладе людям. Аналитики считают, что даже в случае отсутствия конкретных санкций - включение в список повлечет за собой определенные ограничения.