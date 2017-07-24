Кремлевский доклад будет опубликован Минфином США в ближайшее время

Кремлевский доклад, включающий имена высокопоставленных гос служащих и бизнесменов Россиив скором времени придадст огласки Минфин США.

Для перехода к следующему шагу процесса, следует изначально огласить список по кремлевскому докладу. Летом 2017 года Трамп подписал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», для него и следует готовить доклад.

Раджа Шах, выступая официальным представителем Белого дома, заявляет, что издание такого доклада – это демонстрирование жестокости к Москве и следующий шаг в выполнении санкционной базы. По мнению Шаха, со стороны Трампа это вызов Путину на многих курсах. Хотя сотрудничать с Россией для Вашингтона это разрешение кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и прочих сферах.