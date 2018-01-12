В МИД заявили о попытке срыва сирийского Конгресса в Сочи

29 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook сообщила о том, что слова о уже готовом плане итогового заявления на Конгрессе в Сочи – попытка срыва мероприятия, посвященного сирийскому нацдиалогу. Конгресс в Сочи проходит 29 и 30 января.

Как заявила Захарова, информация в СМИ об уже готовых итоговых решениях по Конгрессу – не имеет подтверждений. Более того, такие заявления об отсутствии «интриги» в нацдиалоге – попытка сорвать мероприятие.

По словам Захаровой, после прибытия сирийских представителей ряд СМИ распространил информацию о том, что Конгресс, запланированный на два дня, уже имеет конечное итоговое заявление. Такая информация была направлена на срыв мероприятия и на дискредитацию смысла нацдиалога.

Мария Захарова утверждает, что никакого плана с итоговым заявлением по Конгресса нет. По словам представителя МИД, нацдиалог направлен на разрешению или на попытку плавного ухода от конфликта. Итоги Конгресса, завила Захарова, станут известны лишь после всех переговоров.