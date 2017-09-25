Погибший в Сирии российский генерал командовал на Донбассе тайной миссией

Погибший в Сирии генерал из России Валерий Асапов выступал руководителем тайной миссии на Донбассе. Мужчина давал команды людям, объединенным в тайный «Первый армейский корпус», это стало известным лишь после его гибели.

Валерий Асапов в самопровозглашенной Донецкой народной республике вел работы в военной сфере и командовал неизвестным до этого момента подразделением военных. О тайной миссии генерала из России в Украине рассказал его младший брат, который погиб. Его слова также подтвердили боевики из «ополчения» в Донецке.

Генерал находился на захваченной украинской территории в течении года. За это время он командовал работой армейского корпуса вооруженных людей, которые носили форму без опознавательных знаков.