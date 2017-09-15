Агурбаш отказалась "сливаться" и не сняла кандидатуру с выборов президента‍

Кандидат в президенты от партии "Альянс зеленых" Эльвира Агурбаш отказалась "сливаться" и не сняла свою кандидатуру с выборов президента несмотря на настоятельные рекомендации центрального совета. По ее словам, она еще должна успеть собрать необходимое количество подписей до 31 января.

Эльвира Агурбаш не захотела "сливаться", а потому не вняла совету центрального совета своей партии отозвать свою кандидатуру в президенты России. Эта информация стала известна СМИ в понедельник, 29 января. Так, сегодня состоялся совет, в ходе которого "Альянс зеленых" решал, стоит ли ей дальше бороться за пост лидера государства.

Хотя совет сошелся на решении, что борьбу следует прекратить, сама Агурбаш не стала ему внимать. Она уверенна, что еще успете собрать необходимое количество подписей до 31 числа.