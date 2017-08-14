Путин назначил нового посла России в Японии

29 января президент России утвердил на пост посла страны в Японии нового человека. Российские интересы перед японскими политиками теперь будет представлять Михаил Галузин – экс-посол в Индонезии.

Информация стала известна из указа Путина, его разместили в Сети на сайте правовой информации, интересы России в Японии теперь будет представлять Михаил Галузин.

Ранее Галузин был послов России в Индонезии, в Папуа-Новой Гвинее, в республике Кирибати и в Восточном Тиморе. От этой должности его освободили указом Путина.

В сообщении на портале информации о правовых изменениях указано, что с указом Михаил Галузин становится послом РФ, наделенным полномочиями и всеми обязанностями представителя страны. Галузину 57 лет, он свободно говорит на японском и английском языках.

До Галузина должность посла России в Японии занимал экс-директор отделения, занимающегося кадрами в МИД, Евгений Афанасьев.