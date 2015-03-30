Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в военных учениях в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

На сайте ВР Украины сообщается, что Порошенко подписал закон, который разрешает иностранных военных на территорию страны. Данный закон был принят парламентом еще 18 января 2018 года. Он разрешает военным США и стран-членов НАТО, численностью до трех тысяч с вооружением и военной техникой, принять участие в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в 2018 году.

Стоит отметить, что речь идет об украино-американских учениях Rapid Trident, которые пройдут с июня по ноябрь, а также Sea Breeze - с июня по октябрь. Помимо этого, говорится и о многонациональных учениях "Чистое небо", которые запланированы на период с мая по ноябрь, и "Светлая лавина" - с августа по октябрь. Также сообщается об украино-румынских учениях "Ривериан", которые начнутся в апреле и завершатся в ноябре.