Westinghouse продлили до 2025 года соглашение с Украиной

Энергетическая компания из США Westinghouse продлила до 2025 года договор о сотрудничестве с предприятием Украины «Энергоатом». Поставки по новому соглашению будут запущены с 2021 года, после окончания срока действия нынешнего договора.

Как стало известно, американская энергетическая компания продолжит сотрудничество с Украиной. Более того, новое соглашение предусматривает взаимный обмен, что еще больше укрепляет совместную работу компаний.

Главный исполнительный директор Westinghouse Хосе Гутьеррес прокомментировал новое соглашение. Он отметил, что продление сотрудничества с «Энергоатомом» лишь продолжит закреплять американскую компанию на позиции основного и стратегически-важного партнера Украины.

Помимо поставки в Украину топлива, США будет получать определенные топливные компоненты из Украины. Этот факт, утверждает представитель американской компании, демонстрирует тенденции к долгому и плодотворному сотрудничеству.