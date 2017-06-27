Песков: Публикация "кремлевского списка" ничего не означает

Как отмечает Дмитрий Песков, публикация "кремлевского списка" со стороны США - это не совсем важное событие и не является очередной санкционной волной, но московские власти подвергнут анализу документ для соблюдения всех интересов компаний России.

Рассмотрение и наблюдение за последствиями после опубликования – это обязательная мера для обеспечения нормальной работы компаний внутри страны. На вопрос о создании аналогичного перечня со стороны РФ, Песков отметил, что формирование списка не представляет никакой важности. Пресса уже распространила информацию о том, что в аппарате управления президента США, к концу января планируют предоставить конгрессу "кремлевский доклад", где будут отображены все российские должностные лица и приближенные к власти представители бизнеса.