Песков назвал нацдиалог в Сочи важным аспектов в сирийском урегулировании

Кремль полагает, что конгресс нацдиалога в Сочи станет важным шагом, который поможет в урегулировании проблем в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, неучастие «кого-либо» в конгрессе не сможет повлиять на важность мероприятия. Как отметил пресс-секретарь, в Кремле нацдиалог признали важным этапом, который поможет разрешить сирийскую проблему.

Как известно, на конгрессе отсутствует ряд представителей оппозиции в Сирии. Несмотря на это, утверждает Песков, это не повлияет на ход мероприятия. Значимость конгресса не будет существенно подорвана из-за того, что его не посетили представители одной из сторон, подытожил Песков.

Также Песков указал на то, что все политики и участники конгресса понимают о невозможности решить сирийскую проблему «сиюминутным порывом». Пресс-секретарь Путина указал на важность сочинского конгресса, который поможет «терпеливо, поступательно и кропотливо» рассмотреть возможные пути урегулирования проблем Сирии.