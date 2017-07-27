Путин поздравил президента Финляндии с переизбранием

Президент Финляндии Саули Ниинистё главенствует в стране с 2012 года. В этом году он второй раз переизбирается на должность президента страны. В связи с этим, глава Российской Федерации Путин отправил поздравительную телеграмму Ниинистё.

Путин и в дальнейшем настроен к общей работе с Ниинистё для укрепления связей между двумя странами, на благо народов. После обработки 100% голосов, были оглашены результаты президентских выборов в Финляндии. С результатом в 62,7% голосов победил Ниинистё, тем самым продолжив главенствовать в стране. Путин отметил, что поддержку, поступающую от жителей Финляндии в сторону политики, проводимой нынешним президентом. И в большинстве случаев, благодаря работе Ниинистё, отношения между двумя странами развиваются в правильном направлении. Для своего коллеги Путин пожелал крепкого здоровья, благополучия, достижения новых успехов. Свои поздравления отправил и президент РБ Александр Лукашенко.